Buurtbewoners wijk Krakeel vrezen bouwplannen Sterrenpark

De buurtbewoners van Krakeel zijn trots op hun pierenbadje (foto: Sander Mulder)

HOOGEVEEN - Een groep buurtbewoners uit de wijk Krakeel in Hoogeveen is ongerust over plannen van woningbouwvereniging Woonconcept. Er worden nieuwe huizen gebouwd in het Sterrenpark, maar buurtbewoners vrezen dat die de leefbaarheid van Krakeel zullen aantasten.

Vooral de beoogde veranderingen bij het stuk rondom het geliefde pierenbadje zorgen niet voor blije gezichten bij een aantal bewoners.



Werk voor niets

Buurtbewoner Sander Mulder is bang dat hun jarenlange werk aan het Sterrenpark teniet wordt gedaan. "Er is een picknickbankje geregeld, het grasveld is aantrekkelijker gemaakt en we hebben laatst de vijver helemaal schoongemaakt. Zetten ze er woningen neer, dan is al ons werk voor niets", vreest Mulder.



Pierenbadje

Het pierenbadje zelf, dat al sinds de jaren tachtig in de wijk ligt, zal niet verdwijnen. Maar waarschijnlijk komen er wel woningen op de groenstrook tussen het badje en de parkvijver. Mulder: "De zitruimte verdwijnt bijna helemaal. Nu kun je het hele park doorkijken, maar dan staan er houten blokkendozen tussen."



Volgens Mulder maken niet alleen de buurtbewoners maar ook de school in de buurt veel gebruik van het park. Mulder: "Dit is gewoon niet de beste locatie voor de woningen. De leefbaarheid in de wijk wordt minder, er blijft dan niets meer van over."