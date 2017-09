Missie in Irak stemt Drentse militairen tevreden: 'Maar soms zou je meer actie willen'

ERBIL/ASSEN - De missie van zo’n 150 Nederlandse militairen in Noord-Irak zit er bijna op. Het grootste deel van hen werkt bij het 13e Bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen.

Verslaggever Jeroen Kelderman van RTV Drenthe was vorige week te gast bij de Drentse militairen in Irak en doet daar deze week verslag van.

De mannen en vrouwen worden over een aantal weken afgelost door militairen van de kazerne in Schaarsbergen. De afgelopen maanden hebben de Drenten meegedaan aan de(CBMI), waar Nederland sinds 2015 aan meedoet.De missie maakt onderdeel uit van de internationale operatiee, waarbij een grote internationale coalitie een bijdrage levert om terreurbeweging Islamitische Staat (IS) te verslaan. De militairen uit Drenthe vechten niet zelf, maar leiden Koerdische en Iraakse militairen op die de strijd aangaan met IS.De Nederlandse luitenant-kolonel Henk Ouwehand, oud-commandant van 45 Pantserinfanterie Bataljon uit Havelte, heeft de leiding over het internationale hoofdkwartier van de coalitie in Erbil, het Kurdistan Training and Coordination Center. "Hier werken we samen met Finland, Zweden, Duitsland, Hongarije, Italië en Groot-Brittannië om de trainingen vorm te geven."Nederland heeft een handvol teams met trainers die in heel Koerdistan actief zijn. De militairen die het verst van Erbil af lesgeven, komen alleen in het weekend terug naar het hoofdkwartier om nieuwe lessen voor te bereiden en voorraden op te halen.Luitenant-kolonel Henk Ouwehand is erg tevreden over de Nederlandse bijdrage. "Normaal zijn de militairen gewend om getraind te worden en nu moeten ze zelf lesgeven. Je moet je lessen dus heel goed voorbereiden en weten waar je het over hebt. Dat is precies wat ze doen."De militairen die lesgeven, zijn opgeleid als infanterist en als het aan sommige mannen ligt, zouden ze meegaan naar het slagveld. "Soms zou je wel wat meer actie willen, maar daar is deze missie niet voor", zegt korporaal Bas.IS heeft de afgelopen tijd veel terrein verloren en concentreert zich nog op een aantal grote steden. De dreiging waar de Koerden rekening mee houden is dat kleine aantallen strijders de grens oversteken om aanslagen te plegen in Koerdistan.