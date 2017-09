Dagboek uit Irak: vliegen naar dor en droog Erbil

ERBIL/ASSEN - Op nog geen negen uur reizen vanuit Drenthe staat de wereld in brand. In Irak vallen nog dagelijks slachtoffers door oorlogsgeweld.

Verslaggever Jeroen Kelderman van RTV Drenthe was vorige week te gast bij de Drentse militairen in Irak en doet daar deze week verslag van.

Het voelt alsof iemand een föhn op je richt Jeroen Kelderman

Militairen van het 13e Bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen leiden in Irak, samen met collega’s van andere legeronderdelen, Peshmerga-strijders op. De Koerdische en Iraakse troepen zijn in gevecht zijn met terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).De reis van Schiphol naar Erbil International Airport in Irak duurt in totaal zo’n zeven uur, met een overstap in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.Als ik in Wenen aan boord ga verbaas ik me over het grote aantal gezinnen met jonge kinderen dat aan boord van het vliegtuig stapt. De reizigers zijn zo te zien hoofdzakelijk vakantiegangers met een op het oog een Koerdische achtergrond.In een reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken worden niet noodzakelijke reizen naar Noord-Irak afgeraden, maar blijkbaar is Erbil toch minder gevaarlijk dan ik vooraf dacht.Erbil is de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan en heeft iets meer dan een miljoen inwoners. Het vliegtuig draait tijdens de landing een aantal keer een rondje boven het centrum van de stad.Vanuit de lucht is goed te zien dat de stad is gebouwd rondom een citadel. De heuvel waarop het fort gebouwd is wordt al meer dan 7.000 jaar bewoond. Het landschap ziet er dor en droog uit, vanuit de lucht heeft alles ongeveer dezelfde kleur: zandbruin met hier en daar wat donkere tinten.Als ik na de landing het vliegtuig uit loop, voel ik direct de drukkende hitte. Temperaturen van rond de 50 graden zijn in de zomer geen uitzondering in Irak.Het vliegveld van Erbil ligt aan de rand van de stad en oogt nieuw en modern. De paspoortcontrole verloopt zonder problemen. Een man die slecht Engels spreekt zet een stempel, mijn visum, in mijn paspoort en ik mag doorlopen.In de aankomsthal staan kapitein Mark en luitenant Maarten mij al op te wachten. Ze zijn in burger omdat ze niet op het militaire kamp zijn en rijden in een grote Amerikaanse pick-up truck. Buiten voelt het alsof iemand een föhn op je richt, zo warm is het.Binnen een paar minuten staan we op het Nederlandse gedeelte van het Duitse Kamp Stephan, dat grenst aan de luchthaven. Ik krijg een eigen kamer in een van de prefab containers. De Nederlanders delen de ruimtes met de Duitsers, Finnen en Zweden.De meeste mannen en vrouwen op het kamp slapen met z’n tweeën of drieën op een kamer, maar mijn kamer hoef ik met niemand te delen.Direct na aankomst krijg ik een scherfvest, een helm en een verbandtasje uitgereikt. Het is allemaal voor de zekerheid, want gezien de relatief veilige omstandigheden heb ik ze waarschijnlijk niet nodig.