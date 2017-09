Riekie (52) is laaggeletterd: Heel moeilijk als je kinderen hebt

Rieke Spijkerman (links) krijgt leeshulp van taalcoördinator Wilma Stuit (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Riekie Spijkerman (52) uit Coevorden hoort bij de ruim tien procent van de bevolking die laaggeletterd is. Ze heeft nooit goed leren lezen en schrijven, maar dat gaat ze alsnog doen. “Vooral als je kinderen hebt is het moeilijk. Je kunt ze niet voorlezen.”

Geschreven door Steven Stegen

Deze week is het de Week van de Alfabetisering, georganiseerd door de Stichting Lezen en Schrijven. Met de themaweek wordt aandacht gevraagd voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven.



Melden bij een taalpunt

Die aandacht is heel belangrijk, vindt taalcoördinator Wilma Stuit van de gemeente Coevorden. “Het is goed dat er aandacht voor is. In onze gemeente zijn zo’n drieduizend mensen laaggeletterd. Daar komt veel schaamte bij kijken. We hopen dat door aandacht voor dit probleem meer mensen zich bij onze taalpunten melden. Dan kunnen we ze helpen.”



Riekie Spijkerman heeft zich gemeld. Ze kon vroeger haar eigen kinderen niet voorlezen. Maar nu ze oma is, wil ze dat wel voor haar kleinkinderen kunnen doen. “Ik had eigenlijk naar speciaal onderwijs gemoeten, maar mijn ouders wilden dat niet. Toen ik van school kwam kon ik niet lezen en schrijven. Later heb ik een paar woorden geleerd, maar als ik probeerde voor te lezen verzon ik het grootste deel van het verhaal zelf.”



Moed verzameld

Spijkerman hoopt straks wel een oma te zijn die haar kleinkinderen op mooie verhalen kan trakteren. “Ik heb moed verzameld en de knop omgezet. Ik heb me er nooit voor geschaamd hoor, maar het is nu tijd dat ik het ga leren. Door mijn verhaal te doen hoop ik dat meer mensen dat gaan doen. Meld je aan en ga er voor!”