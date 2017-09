Potloodventer (36) uit Assen moet boete betalen

De man werd vorig jaar al tot de boete veroordeeld, maar betaalde nog niet. (foto: pixabay.com)

ASSEN - Een 36-jarige man uit Assen moet van de politierechter een boete van 250 euro betalen voor potloodventen.

De man stond op 9 september vorig jaar aan de Koedijk in Hoogeveen aan de kant van de weg, met zijn broek naar beneden en zijn geslachtsdeel ontbloot. Geschrokken voorbijgangers belden de politie.



Boete niet betaald

De man moest mee naar het bureau. Tijdens het verhoor stemde de Assenaar in met een zogeheten strafbeschikking: een boete van 250 euro. Daarmee zou de potloodzaak worden afgedaan.



De acceptgiro daarvan plofte op 16 september vorig jaar bij de man op de mat. De volgende dag ging de man op vakantie, zonder de boete alvast te betalen. Pas half oktober verzette hij zich alsnog tegen de boete, maar dat verzet kwam volgens de rechter veel te laat.



De Assenaar had binnen veertien dagen moeten betalen. Hij moet de 250 euro alsnog voldoen.