'Na een kwartiertje graven vond ik de bom al'

HAVELTE - Hij had er al eerder mensen zien graven, dus dacht schaapherder Jelle Kootstra: daar moet ik ook eens met mijn metaaldetector naartoe. Zo stuitte hij vandaag op het defensieterrein langs de Van Helomaweg op een vliegtuigbom uit de Tweede Oorlog.

"Ik ben verzamelaar van militaire spullen uit de Tweede Oorlog. Ik heb ook een eigen museum", vertelt Kootstra, die al vaker dingen in het gebied rondom Havelte heeft gevonden. "Alles wat niet gevaarlijk is, neem ik mee en stel ik tentoon."Kootstra: "Ik ben gaan graven en na een kwartiertje vond ik de bom al. Hij lag op dertig centimeter onder de oppervlakte. De bom heeft ongeveer de dikte van een melkbus en de lengte van twee melkbussen op elkaar."Na zijn vondst waarschuwde Kootstra meteen het ministerie van Defensie, omdat de bom op defensieterrein ligt. Niet lang daarna was het terrein afgezet en waren politie en defensiemedewerkers ter plaatse.In de jaren '90 zijn volgens de herder al 160 scherpe bommen gevonden in het gebied. "Toen is 350 hectare afgezocht. Maar als ze het hele gebied willen doorzoeken, dan is er nog zo'n 1000 hectare te gaan."Kootstra is koelbloedig. "Zenuwachtig toen ik de bom vond? Nee, dat was ik niet echt. Dit is een 500-ponder. Het had ook een 1000-ponder kunnen zijn."