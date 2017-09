Tweede film van Assenaar draait om pesten: Dit is een statement

ASSEN - Het is zijn tweede bioscoopfilm en die draait om pesten. Want zelf is Assenaar Brian op de Dijk ook flink gepest. Hij ziet de film dan ook als statement, richting de pestkoppen. "Ze zeiden dat ik mijn droom en passie nooit zou kunnen waarmaken. Maar het tegendeel is waar."

Brian op de Dijk is 24 jaar, runt in Assen het mediabedrijf vipstv. Hij maakt bedrijfsfilms, en vooral reportages, vlogs, videoclips en fotoshoots met BN'ers, oftewel Bekende Nederlanders.Twee jaar geleden maakte hij zijn eerste bioscoopfilm De Confrontatie. De film, die uiteindelijk in vijf bioscopen draaide, ging over adoptie en de zoektocht van de hoofdpersoon Joost Veldhuis naar zijn tweelingbroer.Script, regie, productie en montage deed Brian op de Dijk allemaal zelf, toen nog mbo-student aan de media-opleiding van de Friese Poort in Drachten. Inmiddels is de Assenaar afgestudeerd en fulltime bezig met zijn mediabedrijf en draaide hij de afgelopen maanden zijn tweede bioscoopfilm. Ook dit keer schreef hij het script en regelde alles eromheen. Wat anders is dan bij de vorige film, is dat het verhaal dit keer autobiografisch is.Op de Dijk: "Het verhaal schreef ik in een week, we hadden negen draaidagen met twee camera's, en filmen deden we vooral op een school in Groningen. Verder hebben we nog gedraaid in Assen en Utrecht. Nu ben ik alweer twee maanden bezig met monteren."Achttien acteurs spelen erin mee, waaronder soapie Alex de Boer van Goede Tijden Slechte Tijden. De titel is De Confrontatie II, Het Afscheid. In de film gaat het verhaal van hoofdpersoon Joost Veldhuis verder. Hij zit inmiddels op de middelbare school zit en wordt daar met pesten geconfronteerd. Voor het script kon de Asser filmmaker putten uit eigen ervaring, want zowel op de basisschool als op de middelbare school was Brian het mikpunt van pesterijen."Ik heb uiteindelijk veel steun gehad aan mijn mentor toen, op Terra Assen. Die heeft mij enorm geholpen, als eerbetoon komt de personage ook voorbij in de film." In de nieuwe film komt Joost in de klas bij een jongen die gepest wordt. "Joost komt voor een dilemma te staan. Wat moet hij doen: de gepeste jongen helpen met het risico ook ook gepest te worden, het pestgedrag negeren en niets doen, of meedoen om de groep pestkoppen om erbij te horen?" Welke keuze Joost maakt, wil de jonge filmmaker niet zeggen. "Dat moeten mensen maar gaan zien."Op de Dijk ziet het maken van de film over pesten als een vorm van verwerking, "want pesten laat altijd een stempel achter." Ook vindt hij dat het uitkomen van zijn tweede bioscoopfilm een mooi statement is naar alle criticasters uit zijn jeugd. "Als kind droomde ik er al van om films te maken. Het was mijn passie. Maar op school riepen ze dan dat er toch allemaal niks van terecht zou komen, dat ik mijn dromen en ideeën nooit waar zou kunnen maken. Ik heb me daardoor dus niet laten weerhouden. Als je blijft dromen en doorzet en je niet tegen laat houden, kan het dus wel."Op 16 september gaat zijn tweede bioscoopfilm in première in Utrecht. Dat de lancering niet in De Nieuwe Kolk in Assen is, nota bene zijn eigen woonplaats, dat is een logistieke keuze. "Ja, ik blijf natuurlijk de man van Vips TV en wil toch voor mijn bedrijf zoveel mogelijk BN'ers naar mijn première trekken. In Utrecht heb ik daar meer kans op dan in Assen."Het streven van de Asser filmmaker is dat deze tweede bioscoopfilm in elk geval in alle provincies in een bioscoop te zien zal zijn en ook op veel scholen wordt vertoond. "Daar is pesten nog aan de orde van de dag. We hebben onlangs achthonderd scholen aangeschreven en dertig hebben al enthousiast gereageerd."Op dit moment is Brian op de Dijk nog druk bezig om de laatste hand te leggen aan de eindmontage van De Confrontatie II. De Drentse singer-songwriter Faeke ten Caat is nog bezig met de titelsong. Of het allemaal wel op tijd af is, voor de première? "Geen probleem hoor, dat gaat helemaal lukken", roept hij enthousiast.