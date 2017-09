Hoe zorg je dat je er verzorgd uitziet als kankerpatiënt?

Kankerpatiënten wiens haar uitvalt kunnen een cursus krijgen met tips om er verzorgd uit te blijven zien (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

EMMEN - Door een chemokuur voel je je niet alleen slecht; ook de huid van kankerpatiënten verandert en vaak valt het haar uit. Een hele kunst dus om er dan toch verzorgd uit te zien.

Reden voor Zorggroep Treant om de gratis cursus 'Look good feel better' in het leven te roepen. Deelnemers aan de cursus krijgen tips over make-up en de mogelijkheden van een pruik of een hoofddoekje. Gisteren werd de cursus gehouden bij inloophuis Siegried's Garden in Emmen.



Wenkbrauwen zijn belangrijk

"De plaats van de wenkbrauwen is heel bepalend voor een natuurlijke uitstraling," vertelt Miranda Wolters van de stichting 'Look good feel better, die de cursus geeft. "Ik heb nu nog wat wenkbrauwen, maar als die straks helemaal weg zijn weet ik nu hoe ik kan bepalen waar ik ze aan moet brengen," zegt deelneemster Miep Mulder. Ze is enthousiast over het resultaat. "Geweldig. Ja, super."



Mulder heeft sinds twee weken al een pruik, maar krijgt tijdens de cursus tips hoe die het beste op te zetten: vier vingers boven de ogen. "Een heel handige truc," aldus Mulder.



De Treant Zorggroep biedt de cursus kosteloos meerdere keren per jaar aan in Emmen en Hoogeveen. De cursus wordt gehouden op een laagdrempelige locatie, dus niet in het ziekenhuis.