Drenthe kan terugkijken op goede toeristenzomer

Ondanks het weer heeft Drenthe een prima zomer gehad (foto: Tina Ruiter / RTV Drenthe)

ASSEN - Ondanks het minder lekkere weer heeft Drenthe op toeristisch gebied een prima zomer achter de rug. Mensen boekten gewoon campingplekken of huisjes en ook buitenlandse toeristen konden onze provincie goed vinden.

Opvallend is volgens Marketing Drenthe-directeur Astrid Crum dat veel mensen ondanks het slechte weer een last-minute boekten. Ondernemer Jos van der Weide van Camping de Berken denkt dat het weer juist precies goed was voor vakantievierders in Drenthe. "Het was niet te warm. Wanneer het kwik boven de dertig graden uitstijgt, trekken mensen toch sneller naar de kust."



Nieuwe faciliteiten, veel Duitsers

Volgens het marketingbureau hebben veel campings en parken het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het uitbreiden van de faciliteiten. Sommige hebben een overdekt zwembad bijgebouwd, anderen de huisjes geüpgraded.



Wat het buitenland betreft, valt het Crum op dat er erg veel Duitsers in Drenthe op vakantie gingen. Maar ook lijken Belgen onze provincie te hebben ontdekt, vooral om te fietsen. Harde cijfers kan Crum nog niet geven, die volgen in het voorjaar.



