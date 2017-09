Churandy Martina onder vleugels van coach Bennema uit Assen

ATLETIEK - Topsprinter Churandy Martina is overgestapt naar de trainingsgroep van de Asser coach Bart Bennema. Dat heeft technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie bekendgemaakt.

Martina is de Nederlands recordhouder op de 100, 200 en 4x100 meter hardlopen. Tijdens de spelen in Rio in 2016 miste hij met miniem verschil een bronzen medaille op de 200 meter. De WK atletiek in Londen moest hij vorige maand wegens een blessure laten schieten."Ik ben bondscoach bij de Atletiek Unie, dus ik train al een tijd op Papendal. Churandy traint daar sinds een jaar of twee. De hoofdverantwoordelijke coach kan wisselen en dat is nu bij Churandy gebeurd", zegt Bennema.Bennema gaat ook Liemarvin Bonevacia trainen. Dat is de Nederlands recordhouder op de 400 meter. "Liemarvin heb ik leren kennen als teamcoach. Hij was mee met het EK en ik was daar toegewezen als teamcoach. Hij vroeg mij toen om hem te begeleiden, want zijn eigen coach was er niet. Zo raak je met elkaar in contact", aldus Bennema.Assenaar Bennema werd bekend als coach van Dafne Schippers, die onder zijn leiding de wereldtop heeft bereikt. Na de Olympische Spelen in Rio vorig jaar stapte zij over naar de Amerikaanse coach Rana Reider . "Ik heb een aanpak die resultaat heeft, gezien de atleten die ik heb. Maar dat is niet voor iedereen. Ik heb niet alleen Dafne getraind, maar ik heb ook atleten getraind die minder bekend zijn geworden. Het is ook de positie waarin ik zit en dat samen hoe ik coach en training geef. Ik zit een positie waarin mensen ook makkelijk naar mij toe kunnen, want ik ben fulltime beschikbaar. Het is mijn werk", zegt Bennema.