Vliegtuigbom Havelte wordt woensdag onschadelijk gemaakt

HAVELTE - De Engelse vliegtuigbom, die vanmiddag bij Havelte is gevonden, wordt naar verwachting woensdag onschadelijk gemaakt. Dat laat de gemeente Westerveld weten.

Schaapherder Jelle Kootstra vond de bom eerder vandaag toen hij met zijn metaaldetector op onderzoek uit was op het defensieterrein aan de Van Helomaweg. De bom, een 500-ponder, ligt op zo'n dertig centimeter diepte. Kootstra waarschuwde het ministerie van Defensie.De planning is volgens de gemeente op dit moment dat de bom woensdagochtend wordt gedemonteerd door medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).Voor de veiligheid wordt dan een cirkel van 1300 meter rondom de vindplaats afgezet. Bewoners van dat gebied moeten vanaf 8.30 uur binnen blijven. De wegen rondom de vindplaats worden afgesloten.De Havelter wijk Meerkamp valt volgens de gemeente naar verwachting niet binnen het gebied dat wordt afgezet. In 2011, toen ook een 500-ponder gevonden werd , was dat wel het geval en moesten de bewoners binnen blijven. Nu hoeft dat waarschijnlijk niet.De EOD brengt de bom, nadat hij is gedemonteerd op een veilige plek tot ontploffing.Bewoners van en bedrijven in het gebied worden morgenmiddag per brief verder geïnformeerd door Westerveld.