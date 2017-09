Jongen (17) aangehouden na aanrijding in Assen

Aanrijding op kruising Europaweg-West met Balkenweg (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij een aanrijding op de kruising van de Europaweg-West met de Balkenweg in Assen is vanavond een 17-jarige jongen uit Assen aangehouden.

Hij was de bestuurder van een van de auto's die betrokken was bij het ongeluk. De jongen is opgepakt voor het rijden zonder rijbewijs en zit vast op het politiebureau. Morgen wordt hij verhoord.



De bestuurster van de andere auto raakte lichtgewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.



Over het letsel van het slachtoffer is niks bekend. De vrouw is ter plekke in een ambulance gecontroleerd en kon daarna naar huis. Beide auto's raakten beschadigd en zijn door bergers weggesleept.