Merel Freriks in voorselectie Oranje

Merel Freriks op weg naar Oranje (foto: E&O)

HANDBAL - Merel Freriks uit Emmen is één van de meest opvallende namen in de voorselectie van het Nederlands handbalteam dat op 27 september in Eindhoven de EK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Wit-Rusland.

Freriks is één van de 22 speelsters die bondscoach Helle Thomsen selecteerde voor een trainingsstage in september. Na de trainingsstage vallen zes speelsters af.



De 19-jarige Freriks speelde vrijwel in alle jeugdteams van E&O en is al jeugdinternational. Deze zomer verruilde ze E&O voor het Duitse HSC Bensheim/Auerbach dat uitkomt in de 1e Bundesliga.



Naast Freriks is ook Lois Abbingh geselecteerd.



De volledige groep die zich binnenkort moet melden voor de trainingsstage: Jasmina Jankovic (Tus Metzingen), Tess Wester (SG BBM Bietigheim), Laura van der Heijden (FTC-Rail Cargo Hungaria), Jessy Kramer (Toulon Saint Cyr Var Handball), Debbie Bont (Kobenhavn Handbold), Danick Snelder (FTC-Rail Cargo Hungaria), Angela Malestein (SG BBM Bietigheim), Kelly Dulfer (Kobenhavn Handbold). Larissa Nusser (Dalfsen), Sanne van Olphen (Viborg HK), Lois Abbingh (Issy Paris), Yvette Broch (Gyori Audi ETO KC), Nycke Groot (Gyori Audi ETO KC), Rinka Duijndam (HSG Bad Wildungen Vipers), Delaila Amega (Tus Metzingen), Inger Smits (TTH Holstebro), Kelly Vollebregt (Tus Metzingen), Merel Freriks (HSG Bensheim Auerbach), Martine Smeets (SG BBM Bietigheim), Dione Housheer (VOC), Charris Rozemalen (SG BBM Bietigheim), Angela Steenbakkers (HSG Blomberg Lippe).