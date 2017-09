Hotel de Jonge sluit drie nachtcafés in Assen

ASSEN - De Asser cafés The Beefeater, Feestcafé en Club11 gaan dicht. De cafés zijn onderdeel van Hotel de Jonge, dat heeft besloten te stoppen met nachthoreca.

Reden is de overlast van de cafés voor hotelgasten, meldt Dagblad van het Noorden . Volgens manager Rob Riper van Hotel de Jonge moet een aantal kamers leeg worden gelaten vanwege het geluid uit de cafés en het rumoer van het uitgaanspubliek. De cafés en kamers isoleren zou geen optie zijn vanwege de hoge kosten.Hotel de Jonge gaat zich nu volledig richten op het hotel en het restaurant. Het plan is om The Beefeater en Feestcafé om te bouwen tot entree voor het hotel. Wat er met Club11 gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De drie cafés zijn komend weekend voor de laatste keer open.