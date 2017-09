Bewoners gebied van gevonden bom krijgen vandaag brief met instructies

HAVELTE - Bewoners van het gebied bij Havelte waar gisteren een Engelse vliegtuigbom gevonden is, krijgen vandaag een brief van de gemeente Westerveld waarin staat wat van hen verwacht wordt tijdens het onschadelijk maken van de bom.

Volgens burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld is het zo goed als zeker dat de bom morgen onschadelijk wordt gemaakt. "We zoeken momenteel nog uit welke adressen binnen de straal vallen die we vrij moeten houden, de zogeheten schervenzone. Dat is een straal van 1.300 meter rondom de plek waar de bom gevonden is.""Die mensen rond die schervenzone krijgen vandaag allemaal bericht. In die brief staat wat mensen moeten doen: ofwel, zoals het nu lijkt, voor 08.30 uur het gebied verlaten of vanaf 08.30 uur binnenblijven, tot het moment dat we via media bekend maken dat mensen weer naar buiten kunnen", aldus Jager.De Havelter wijk Meerkamp valt volgens de gemeente naar verwachting niet binnen het gebied dat wordt afgezet. In 2011, toen ook een 500-ponder gevonden werd, was dat wel het geval en moesten de bewoners binnen blijven. Nu hoeft dat waarschijnlijk niet. "Dat hangt af van de plaats van de bom. We moeten nu dus een straal van 1.300 meter aanhouden. In 2011 was de bom iets dichter bij de woonwijk. De bom is gevonden op Defensie-terrein, maar grenst heel dichtbij de openbare weg", zegt Jager.