Stelling: Ik ben bang voor Noord-Korea

ASSEN - Noord-Korea heeft afgelopen zondag de internationale gemeenschap getart met een zesde kernproef, de zwaarste tot nog toe.

Volgens de Noord-Koreaanse staatstelevisie ging het om een waterstofbom die op een langeafstandsraket geplaatst moet kunnen worden. De door leider Kim Jong-un bevolen test was "perfect geslaagd", aldus Pyongyang.Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten laten weten dat ze signalen blijven opvangen dat Noord-Korea meer lanceringen van raketten voorbereidt, mogelijk intercontinentale. Donald Trump reageerde via Twitter dat het land in "woorden en daden zeer vijandig en gevaarlijk" blijft.Eerder waarschuwde Trump dat Noord-Korea rekening moest houden met "vuur en woede" als het doorging met het bedreigen van de VS. Ook zei hij dat "praten niet het antwoord" is op de houding van Pyongyang. Volgens historicus Christ Klep is er reden tot zorg. "De kracht van het Noord-Koreaanse leger zit hem in zijn massaliteit. Ongeveer een miljoen soldaten", zegt Klep tegen de NOS Het conflict tussen Noord-Korea en de westerse wereld lijkt steeds verder te escaleren.