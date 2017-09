Vrouw uit Assen beklimt Kilimanjaro voor overleden man: Ik kom boven op wilskracht

ASSEN - "Ik wil de Kilimanjaro op omdat ik de afgelopen twee jaar als mantelzorger geestelijk heel sterk in mijn schoenen moest staan en nu wil ik dat lichamelijk doen."

Mariska van Gennep

Mariska van Gennep uit Assen verloor in april haar man Sjonny van der Tuin aan ALS. "Zijn spieren vielen één voor één uit. Hij had een progressieve variant, die heel snel ging. In januari gaf collega-ondernemer Hugo Bakker aan dat hij de Kilimanjaro (de hoogste berg van Afrika, red.) wilde beklimmen. Ik hoorde dat en zei: ik ga mee!"Ze wil daarmee iets betekenen in de strijd tegen deze slopende spierziekte. Daarom verbindt ze er een goed doel aan in de vorm van stichting ALSopdeweg!. "Dat is een stichting die hulpmiddelen levert aan ALS-patiënten. Waar gemeenten en ziekenfondsen dat niet kunnen doen, springt ALSopdeweg! op de bres.Om de berg te bedwingen, is Van Gennep al maandenlang volop in training bij Cor's Little Gym, onder leiding van eigenaar Cor Lamain. "Ik begeleid Mariska één op één, zoals ik dat doe met veel van mijn klanten. Ik leg niet alleen de nadruk op het fysieke, maar zeker ook het emotionele gedeelte. Mensen moeten lekker in hun vel zitten en dan is vaak het een onlosmakelijk verbonden met het ander. Soms hebben de mensen eerst behoefte om veel te praten. Ik luister, probeer ze te helpen waar ik kan. Met Mariska is dat net zo gegaan en nu gaan we ervoor zorgen dat ze klaar is voor de Kilimanjaro. Fysiek en mentaal."Van Gennep is naar eigen zeggen geen klimmer. "Het is mij verzekerd dat het grootste deel wandelen wordt. Dat wordt niet makkelijk wandelen à la de Balloërheide, dat besef ik mij heel goed. Maar ik hoef niet echt te klimmen met touwen en dat soort dingen."Ze is vastberaden de top te halen. "Ik hou mij vast aan het feit dat Sjonny weet dat ik die berg op ga. Hij heeft gezegd: ik ga in je rugzakje met je mee. Mijn drie kinderen gaan ook mee in de vorm van een ring, daar staan drie schildpadjes op. Dus familie compleet, zou ik zeggen.""Ik zie tegen het laatste stukje op, om echt de top te bereiken. Het is heel hoog en heel ijl. Dat lijkt mij heel zwaar. Maar ik kom er gewoon, op wilskracht."