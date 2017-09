Gezin uit Westerbork van de weg gereden op terugweg van vakantie

De auto van het gezin raakte zwaarbeschadigd (eigen foto)

WESTERBORK - Ze waren na een lange autorit vanuit hun vakantieadres in Frankrijk bijna veilig thuis, toen het toch nog fout ging. Danny en Saskia Janssen uit Westerbork en hun drie kinderen van 7, 8 en 10 jaar kregen zaterdagmiddag op de A28 bij De Wijk de schrik van hun leven.

"We wilden drie auto's inhalen", vertelt Saskia Janssen. "De eerste twee gingen we voorbij, maar de derde - een auto met caravan erachter - ging opeens naar links en sneed ons af."



Tegen de vangrail

De auto van de familie Janssen raakte in de slip, draaide drie keer om de eigen as en botste tegen de vangrail aan de rechterkant van de weg. Door de klap schoot het voertuig weer de weg op, waar het tot stilstand kwam.



"Ons geluk was dat er een vrachtwagen zo'n honderd meter achter ons reed", zegt Janssen. "De chauffeur zette z'n wagen achter ons, waardoor er geen andere voertuigen op ons konden botsen. Die chauffeur heeft ons echt gered."



Gewond aan rug

Janssen belde zelf 112 en een ambulance liet niet lang op zich wachten. "Ik moest mee naar het ziekenhuis in Hoogeveen. Daar bleek dat ik gewond was geraakt aan mijn rug, net als mijn zoontje van 7. Gelukkig hadden we beiden niets gebroken. Het had heel anders kunnen aflopen. De schrik zit er enorm in bij ons."



Doorgereden

Wat Janssen nog het meest steekt, is dat de bestuurder van de auto met caravan doorreed. "Misschien heeft diegene het niet gezien, maar het is toch vervelend dat je diegene niet kan spreken. En we moeten nu alles zelf regelen en krijgen niks vergoed. Ik zou graag met de veroorzaker in contact komen."