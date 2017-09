Eis: twee jaar cel en behandeling voor bestelen ouderen

Het OM eist ISD tegen een 33-jarige man uit Meppel (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL - Voor het stelen van geld van twee vrouwen van 93 en 83 jaar uit Meppel eiste het Openbaar Ministerie vandaag ISD tegen een 33-jarige Meppeler. Als het aan de officier van justitie ligt, verdwijnt de verslaafde veelpleger twee jaar achter de tralies en wordt hij tegelijkertijd behandeld.

De man heeft een strafblad van 25 pagina’s. Op 21 juni dit jaar kwam hij vrij na een eerdere celstraf en nog dezelfde dag begon hij weer met stelen.



Diefstal uit verzorgingstehuis

Hij dronk eerst alcohol en gebruikte ghb voor hij inbrak bij het oudste slachtoffer. De 93-jarige vrouw woont in een tehuis van zorgorganisatie Noorderboog. Uit haar kamer stal de man een tas met haar portemonnee, waar 25 euro in zat.



Agenten herkenden de Meppeler op camerabeelden, waarop te zien was dat hij met de tas van de vrouw naar buiten liep.



Stiekem naar binnen

Op dezelfde dag stal hij een tas met portemonnee van een 83-jarige vrouw die zelfstandig in een bejaardenwoning woonde. Terwijl zij aan het koken was, haalde de man de sleutel uit haar achterdeur en kwam hij daarmee via de voordeur haar huis binnen. De vrouw had wel een man gezien die in haar tuin liep, maar dat hij binnen geweest was, ontdekte ze pas toen ze haar portemonnee met zo’n 500 euro miste.



Politieagenten vonden de man achter een boom in de buurt. Hij was verward en liep met ontbloot bovenlijf. Over het geld dat hij bij zich had, bijna 500 euro, zei hij dat het de opbrengst was van een verkocht chalet.



Drugsroes

In de rechtszaal zei hij dat hij het zich niet meer kon herinneren omdat hij in een drugsroes zat. Hij wil graag behandeld worden, ondanks dat een eerdere ISD-maatregel en andere behandelingen geen succes waren.



Uitspraak: 19 september.