PostNL haalt brievenbussen weg uit Drenthe

Brievenbussen verdwijnen (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN - PostNL haalt vanaf januari brievenbussen weg uit onze provincie.

Er worden steeds minder brieven en kaarten verstuurd. Daarom wordt het aantal brievenbussen verminderd en worden ze geconcentreerd op plaatsen waar veel mensen komen.



Hoeveel brievenbussen verdwijnen is nog niet bekend. PostNL heeft al in twee provincies opruiming gehouden. Overijssel is nu aan de beurt, daar wordt ongeveer de helft van de brievenbussen weggehaald.