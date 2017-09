Slachtoffer schietpartij Stadskanaal blijvend verlamd

Op 19 november raakte Niels O. vanaf zijn navel verlamd bij een schietpartij in Stadskanaal (foto: archief Persbureau Meter)

ASSEN/STADSKANAAL - De 22-jarige man die 19 november vorig jaar zwaargewond raakte bij een schietpartij in een huis in Stadskanaal heeft een dwarslaesie. Volgens advocaat Meindert Doornbos is zijn cliënt Niels O. vanaf zijn navel verlamd doordat de kogel die dwars door zijn lichaam ging onder meer zijn ruggenmerg heeft geraakt.





Drie kilo wiet

L. kwam op de avond van



Beide mannen verklaarden bij de politie dat de ander een pistool pakte. Daarna ontstond een worsteling. Volgens L. ging het wapen daarbij plotseling af, volgens O. schoot de man uit Spijkenisse hem gericht neer.



Elf keer gestoken

O. belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Hij zit de rest van zijn leven in een rolstoel. L. werd naar eigen zeggen elf keer met een mes gestoken en ging er bloedend vandoor. Na 3,5 maand kon de politie hem aan de hand van anonieme tips aanhouden. Hij zit nog steeds vast.



Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu precies is gebeurd, bepaalde de rechtbank in Assen vandaag dat er vijf getuigen, onder wie ook slachtoffer O., opnieuw moeten worden gehoord. Ook moet er meer sporenonderzoek op het wapen worden gedaan.



