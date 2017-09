Veroorzaker treinongeluk Dalfsen voor rechter

ZWOLLE/EMMEN - De 23-jarige man die op 23 februari 2016 met een hoogwerker een treinongeluk veroorzaakte bij Dalfsen, wordt strafrechtelijk vervolgd. Bij het ongeluk kwam de 49-jarige machinist van de trein om het leven en raakten zes mensen gewond.

De trein, die vanuit Zwolle onderweg was naar Emmen, botste in volle vaart op de hoogwerker die op de spoorwegovergang stond. Zelf kon de man op het nippertje uit zijn voertuig springen.Het Openbaar Ministerie verwijt hem dat hij onoplettend dan wel onachtzaam heeft gereden en dat hij zich onvoldoende op de hoogte heeft gesteld van de dienstregeling op het spoor bij Dalfsen. Ook zou hij vooraf niet goed hebben nagedacht of hij met dit langzaam rijdende voertuig wel veilig kon oversteken op deze overweg. Het OM beschuldigt hem van het veroorzaken van een verkeersongeluk met dood en letsel ten gevolge.De man moet zich op 12 september voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden.