Drentse militairen trainen Peshmerga: 'We hebben hier strijders tot 80 jaar oud'

ATRUSH/ASSEN - Het is al ruim boven de 40 graden op het militaire trainingskamp bij Atrush in Irak als de militairen van het 13e Bataljon van de Luchtmobiele Brigade rond tien uur ‘s ochtends hun lessen starten.

Verslaggever Jeroen Kelderman van RTV Drenthe was vorige week te gast bij de Drentse militairen in Irak en doet daar deze week verslag van.

Je moet laten zien dat je durft te vechten. Dat is echt essentieel in de cultuur hier Luitenant Folkert