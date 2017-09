'Levenslange straf schendt mensenrechten niet'

HOOGEVEEN - Een levenslange celstraf die ook echt levenslang is, is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dat schrijft advocaat-generaal Ad Machielse in een advies aan de Hoge Raad, meldt de NOS . Voorwaarde is wel dat de straf na verloop van jaren herbeoordeeld kan worden, met kans op strafvermindering of vrijlating. Volgens Machielse heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff een regeling voorbereid die aan die voorwaarde voldoet.Het feit dat een levenslange celstraf in Nederland ook echt levenslang is, leverde internationaal veel kritiek op en werd gezien als schending van de mensenrechten.In Drenthe was discussie over levenslang in de zaak van de broers Marcos en Admilson R. De Hoogeveners werden veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moorden op Berend Smit uit Dwingeloo en Jan en Greet Veenendaal uit Exloo. Ze kregen geen levenslang, omdat de uitvoering van die straf niet goed geregeld is. Het Openbaar Ministerie wil dat de broers alsnog levenslang krijgen en ging in hoger beroep. Die zaak dient in oktober Ook overhandigde Ciska Postma uit Wanneperveen, de toenmalige vriendin van Berend Smit, een petitie aan de Tweede Kamer om te bereiken dat de regelgeving rondom levenslang wordt aangepast.