Recordaantal bezoekers voor Gevangenismuseum Veenhuizen

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen (foto: Google Streetview)

VEENHUIZEN - Het Gevangenismuseum in Veenhuizen heeft in augustus meer dan 19.000 bezoekers ontvangen. Voor het museum is dat het hoogste aantal bezoekers ooit in een maand tijd.





Volgens museumdirecteur Peter Sluiter komt dat onder meer door het succes van de theatervoorstelling het Pauperparadijs. "Daarnaast merken we dat de belangstelling voor Veenhuizen toeneemt, omdat de Unesco-erkenning dichterbij komt."



In totaal ligt het aantal bezoekers dat het museum dit jaar ontving twintig procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.