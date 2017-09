Dagboek uit Irak: altijd op je hoede zijn

ERBIL/ASSEN - Het landschap van Noord-Irak is prachtig. Als je er doorheen rijdt kun je je haast niet voorstellen dat je op enkele tientallen kilometers van een verschrikkelijke oorlog bent.

Verslaggever Jeroen Kelderman van RTV Drenthe was vorige week te gast bij de Drentse militairen in Irak en doet daar deze week verslag van.

We zijn onderweg naar het Koerdische trainingskamp bij Atrush, zo’n 150 kilometer ten noordwesten van Erbil.De airco op mijn kamer doet zijn werk prima en na een korte maar goede nacht gaat de wekker om 5.30 uur. Ik heb tijd om even onder de douche te stappen en mijn tanden te poetsen en om vervolgens mijn opnameapparatuur bij elkaar te pakken.Niet veel later meld ik me bij de Dutch Corner, een houten gebouwtje met een veranda, gebouwd tussen de Nederlandse zeecontainers. Hier kunnen de Nederlandse militairen terecht voor ontspanning. Op vrijdagavond worden hier activiteiten georganiseerd, zoals een film- of spelletjesavond.Buiten staan enkele tafels met stoelen die je perfect kunt gebruiken om te ontbijten. Het is ’s ochtends vroeg al bijna 30 graden buiten. Het ontbijt bestaat uit Amerikaanse ontbijtgranen en yoghurt uit Iran.Al snel zitten we na het ontbijt in de auto en gaan we op weg naar Atrush. De route loopt langs de stad Erbil. De stad staat vol flatgebouwen die nog in aanbouw zijn, maar door de oorlog met IS kwam het werk stil te liggen.De stad ziet er op veel plaatsen modern en westers uit, met grote glazen puien en winkels van bekende en minder bekende merken.De wegen in de stad zijn breed en over het algemeen in een perfecte staat, hoewel de rijstijl van sommige locals enigszins te wensen overlaat. Zo is het geen uitzondering dat een vrachtwagen je met 130 kilometer per uur voorbij komt suizen.Buiten de stad zie je op steeds meer plaatsen kleine winkeltjes langs de weg. Sommige zien er keurig uit en lijken op iets wat wij een buurtsuper noemen. Op andere plaatsen verkopen mensen komkommers, watermeloenen en tomaten vanuit een bouwvallig tentje.De rit voelt op geen enkel moment onveilig, ook al zijn we soms misschien maximaal dertig kilometer van het front met IS af. De Koerdische militairen bij de checkpoints die we passeren zwaaien en lachen vriendelijk naar ons.Ook al is de sfeer in Noord-Irak uiterst vredig, iedereen blijft op zijn hoede. Voor de rit wordt besproken wat te doen als het toch misgaat en de wapens blijven binnen handbereik.Het landschap waar we doorheen rijden is prachtig. Het vlakke land in de omgeving van Erbil maakt al snel plaats voor een bergachtig landschap. Het doet soms denken aan Griekenland en even later weer aan Frankrijk.Langzaam verandert het rechte asfalt in slingerende bergwegen die uit kiezels bestaan en waar hier en daar grote gaten in zitten.Onderweg horen we dat de tolken op Atrush het werk hebben neergelegd, omdat ze al twee maanden geen salaris hebben gehad. "Het is hier niet allemaal zo goed georganiseerd als in Nederland", zegt kapitein Mark. "Wij kunnen erop vertrouwen dat we de laatste week van de maand ons geld krijgen, maar de tolken zijn in dienst bij het Koerdische leger en daar gaat het allemaal net even anders."Als we het Koerdische trainingskamp op rijden, zijn de problemen gelukkig net opgelost en kunnen de Nederlandse militairen beginnen met hun training aan de Koerdische strijders.