LOFAR-radiotelescoop ontdekt snelste pulsar in Melkwegschijf

Astron heeft de snelst ronddraaide pulsar van het Melkwegstelsel gevonden (foto: RTV Drenthe)

EXLOO/BUINEN – Sterrenkundigen hebben via de LOFAR-radiotelescoop, die tussen de dorpen Exloo en Buinen z’n centrale opstelling heeft, de snelst ronddraaide pulsar van het Melkwegstelsel gevonden.

Pulsars zijn rondtollende resten afkomstig van geëxplodeerde sterren. Door de pulsars te onderzoeken, hopen sterrenkundigen meer te weten te komen over de structuur van sterren die aan het eind van hun bestaan zijn.



Snel, sneller, snelst

De ontdekte pulsar, die PSR J0952-0607 wordt genoemd, draait 707 keer per seconde om zijn as. “Het is de snelst roterende pulsar die we kennen in onze Melkwegschijf, alleen overtroffen door een pulsar in een dichtbevolkte sterrenhoop buiten de Melkwegschijf die 716 keer per seconde ronddraait”, weet Cees Bassa van Astron.



LOFAR heeft goede hoop nog meer, en mogelijk zelfs nog sneller draaiende, pulsars te ontdekken.