Auto belandt na dollemansrit in maisland bij Drouwen, drie mannen opgepakt

De auto belandde door onbekende reden in het maisland (Foto: Van Oost Media)

DROUWEN - Drie mannen zijn vanmiddag door de politie aangehouden na een eenzijdig ongeluk op de N34 ter hoogte van Drouwen. Een vierde inzittende is mogelijk het maisland ingevlucht.

Het drietal reed met hoge snelheid in hun auto over de N34 en was daarbij een gevaar voor andere weggebruikers.



'Gevaar voor het verkeer'

"De mannen hebben zich schuldig gemaakt aan ernstige verkeersovertredingen", zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer. "Ze reden te hard en brachten ander verkeer in gevaar. Daarover kregen wij meldingen van getuigen."



De dollemansrit van de vier mannen eindigde toen zij door onbekende reden in een stuk maisland belandden. Daarbij raakte niemand gewond. Drie mannen bleven bij de auto, een vierde vluchtte.



Gevluchte man in maisland?

"Mogelijk bevindt deze vierde man zich nog in het maisland", aldus Zinsmeyer. "Wij zijn op zoek naar hem en daarbij zetten we mogelijk een speurhond in. De auto wordt onderzocht op de aanwezigheid van verboden materialen. Ook wordt in de omgeving gekeken of er misschien pakketjes uit de auto zijn gegooid."