Raad van State buigt zich op 14 en 15 september over Drentse windmolens

Er is het nodige verzet tegen de plannen voor windmolens. (foto: Archief RTV Drenthe)

DEN HAAG - De langverwachte zitting bij de Raad van State over de plannen voor windmolens in de Veenkoloniën is op donderdag 14 en vrijdag 15 september. Dan buigen drie rechters van het hoogste bestuursorgaan zich over het inpassingsplan.

Geschreven door Steven Stegen

Dat de Raad van State twee dagen uittrekt voor een zitting is volgens woordvoerder Pieter Bas Beekman redelijk bijzonder. "Dit gebeurt alleen bij erg complexe zaken."



De rechters gaan niet alleen kijken of de procedures goed zijn doorlopen, maar vellen ook een inhoudelijk oordeel. Dat gebeurt nadat de advocaten van de appellanten hun zegje hebben kunnen doen.



Beroepsschriften

Tegen het inpassingsplan van het windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer zijn 18 beroepsschriften binnengekomen. Die komen onder andere van dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, Het Drentse Landschap, de Bond Heemschut, Platform Storm en Wind Nee. Deze partijen vrezen slagschaduw, geluidsoverlast en zijn bang voor gezondheidsrisico's.



Het ministerie van Economische Zaken stemde eerder in met het inpassingsplan, dat de bouw van 45 windmolens in de Drentse Veenkoloniën mogelijk maakt. Omdat dit onder de crisis- en herstelwet valt, konden de betrokken gemeenten geen bezwaar indienen bij de Raad van State. De uitspraak laat naar verwachting zeker drie maanden op zich wachten.