Jansen en Hemmen op schot tegen Jong Cambuur

Anco Jansen Michiel Hemmen

VOETBAL - Anco Jansen en Michiel Hemmen waren vanmiddag op schot in het oefenduel van Jong FC Emmen bij Jong Cambuur. De aanvallers, die beide terugkomen van een blessure en vooral wedstrijdritme op moeten doen, scoorden ieder twee keer in de de met 5-1 gewonnen wedstrijd.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De vijfde en laatste treffer werd gemaakt door Omran Haydary.



Een prima partij

"We hebben vandaag een prima partij gespeeld. Vooral verdedigend stond het erg goed. Cambuur was balvaster, maar wij sloegen genadeloos toe in de omschakeling en ook in het druk zetten dwongen we de tegenstander tot het maken van fouten", aldus Casper Goedkoop die de coaching in Leeuwarden op zich nam.



Eerste helft

Met hoofdtrainer Dick Lukkien op de tribune kwam Emmen na een kwartier op voorsprong door een strafschop van Jansen. Hij mocht aanleggen na een overtreding op Haydary. Een kwartier later kopte Hemmen uit een voorzet van Emiel Bijlsman de 2-0 binnen en in de 38e minuut schoot Jansen fraai zijn tweede van de middag binnen. Kort voor rust deed Cambuur iets terug: 1-3.



Tweede helft

Vijf minuten na rust maakte ook Hemmen zijn tweede treffer, na een steekbal van Thom Scheper. Haydary zorgde zes minuten voor tijd voor het slotakkoord: 1-5.



Gronsveld voor het eerst

Stef Gronsveld stond voor het eerst sinds meer dan een jaar weer op een wedstrijdformulier. De verdediger die een jaar geleden werd geopereerd aan zijn heup speelde één helft mee. Ook Jansen en Josimar Lima kwamen ene helft in een actie. Hemmen speelde een uur en Joris Voest bijna 80 minuten. Willem Huizing maakte de volledige 90 minuten vol.