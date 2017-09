Cel geeist tegen pedo: ‘Toen hij was opgepakt, was het veilig in Meppel’

De 41-jarige man misbruikte zijn twee nichtjes (foto: Pixabay)

ASSEN/MEPPEL – Tegen een 41-jarige Meppeler eiste de officier van justitie vandaag een jaar cel voor het seksueel misbruiken van zijn nichtjes en kinderpornobezit. Ook wil ze dat hij tbs met voorwaarden krijgt.

De man moet zich in een kliniek laten behandelen aan zijn pedoseksuele stoornis. Werkt hij niet mee, dan moet hij tbs met dwangverpleging krijgen, aldus de officier.



De man was de vaste oppas van zijn inmiddels 13- en 10-jarige nichtjes. Als hun ouders, zijn zus en zwager, moesten werken paste de man bij hen thuis op. De schok was groot toen het oudste meisje in november vorig jaar tegen haar ouders zei dat haar oom aan haar had gezeten.



Een jaar lang

Het misbruik vond tussen juli 2015 en augustus vorig jaar plaats. Hoe vaak kon de Meppeler niet vertellen, maar hij bekende het wel deels. Hij zei dat hij zijn nichtjes had betast. Bij de jongste zou dit één keer zijn gebeurd, bij de oudste vaker.



Het oudste meisje verklaarde in een speciale verhoorstudio voor kinderen bij de politie dat het misbruik ernstiger was dan dat. Dat gelooft de officier van justitie. Waarom het in 2015 misging, kon de man in de rechtszaal niet uitleggen.



55.000 foto’s en films

Na de aangifte van het meisje vond de politie naaktfoto’s van haar en haar zusje op de telefoon van de man. Kinderpornografische afbeeldingen, concludeerden agenten. Ze besloten ook de computer van de man te onderzoeken. Daarop vonden ze een enorme hoeveelheid kinder- en dierenporno: 55.000 afbeeldingen en filmpjes. Waarom hij die had gedownload kon de man in de rechtszaal ook niet uitleggen.



Brief slachtoffertje

In maart werd de man aangehouden. Sindsdien zit hij vast. “Toen hij was opgepakt, was ik opgelucht. Het was veilig in Meppel”, schreef het oudste slachtoffertje in een brief aan de rechtbank, die haar moeder voorlas. Ze schreef dat ze zich lange tijd had geschaamd en er niet over had durven praten, omdat ze bang was dat haar oom haar wat aan zou doen.



De aanklaagster wil dat de Meppeler in totaal 5.000 euro schadevergoeding aan de slachtoffers betaalt. De twee zijn volgens hun moeder in therapie om hun leed te verwerken.