Orthopedische chirurg uit Emmen voorwaardelijk geschorst na desastreuze operatie collega-chirurg

De operatie van een collega-arts verliep niet goed (archieffoto: Pixabay.com)

GRONINGEN/EMMEN – Het medisch tuchtcollege in Groningen heeft een orthopedisch chirurg van het Ludmillenstift-kliniek in Meppen voor de duur van een half jaar voorwaardelijk geschorst. De chirurg is werkzaam in Nederland en Duitsland en woont deels in Emmen en Meppen.

De chirurg opereerde in oktober 2014 een, inmiddels gepensioneerde, collega van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Die vond dat de operatie te lang heeft geduurd en te ruw is verlopen, waardoor hij deels verlamd is geraakt.



De operatie duurde weliswaar erg lang, vond de tuchtrechter, toch zijn er geen aanwijzingen dat daardoor de verlammingen zijn ontstaan. Wel heeft de chirurg nadien niet onderzocht waardoor deze klachten zijn ontstaan en hiervoor geen oplossing gezocht en aangeboden. "Dat wordt hem ernstig verweten, des te meer omdat hij geen zelfreflectie en inzicht in zijn handelen toont", zei de rechter.



Bijna twee keer langer

De gepensioneerde arts kreeg in 2013 hevige pijn in zijn linkerbeen. Ook begon zijn andere been pijn te doen. Op een MRI-scan was een vernauwing in het wervelkanaal te zien. De man wendde zich tot zijn topcollega in Meppen. Die moest de operatie uitvoeren, die normaal gesproken ruim twee uur duurt. Die keer was de chirurg in Meppen bijna zes uur bezig. Na de operatie had de man geen gevoel meer in zijn billen en benen. Als gevolg daarvan raakte de man incontinent en impotent.



Genegeerd

De klachten zijn volledig door de opererende arts genegeerd, vindt de tuchtrechter. Er is die avond, aansluitend op de operatie, geen MRI-scan laten maken voor nader onderzoek. Dit had wel moeten gebeuren. De arts heeft er niet alles aan gedaan de ernstige en blijvende gevolgen van deze te voorkomen, oordeelde de rechter: "Hij is daarin ernstig te kort geschoten."