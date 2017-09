Nachtburgemeester Assen baalt van sluiting cafés

ASSEN - Zed Zeedy, nachtburgemeester van Assen, vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat Assen zoveel horeca kwijtraakt. Vanochtend werd bekend dat Hotel de Jonge stopt met twee cafés en een discotheek.

“Het is een hele trieste zaak, zeker omdat ook winkels uit het centrum verdwijnen", vindt Zeedy. "Dit stukje van de stad is heel populair bij de jongeren. Waar het mij nu om gaat is hoe we dit voor die stappers gaan opvangen.”Reden voor de sluiting is dat de nachtcafés voor te veel overlast zorgen bij de hotelgasten, zegt manager Rob Riper van Hotel de Jonge. De cafés zijn gevestigd rondom het hotel. De nachtburgemeester heeft wel begrip voor de keuze die Hotel de Jonge maakt. “Wat zou je zelf doen: doorgaan met het paard dat altijd wint of ga je door met meerdere paarden die slechts af en toe steigeren en galopperen?”, vraagt de nachtburgemeester zich af.Hotel de Jonge heeft het plan om The Beefeater om te bouwen tot een receptie van het hotel. Daarnaast wil het hotel in het Feestcafé vier tot zes kamers bouwen. Wat er met Club11 gaat gebeuren is nog niet duidelijk.