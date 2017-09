Corsowagen Frederiksoord vat vlam bij werkzaamheden

Een poot van de draak brandde volledig weg (foto: Corsogroep VVV)

FREDERIKSOORD - Grote schrik bij corsogroep VVV uit Frederiksoord. Bijna hadden zij het bloemencorso zaterdag aan zich voorbij moeten laten gaan, doordat hun wagen bij werkzaamheden vlam vatte.

Met nog enkele dagen te gaan tot het Floralia corso wordt er op dit moment hard gewerkt in verschillende schuren en loodsen. De wagens moeten klaar worden gemaakt, zodat de bloemen erin kunnen worden geprikt. Maar bij laswerkzaamheden ging het mis bij corsogroep VVV.



Vonken zorgden ervoor dat piepschuimplaten vlam vatten. Daardoor is een poot van de draak op de wagen weggebrand. Maar de schade is te overzien, zegt Johan Dijkstra van de corsogroep. "We zullen een deel van de wagen opnieuw moeten lassen. Daarvoor zullen we met zijn allen een tandje bijzetten. Ik denk dat we het gaan redden."



De wagen, een grote draak, moet donderdagavond klaar zijn. Vrijdag worden de bloemen erop geprikt.



Het thema van het bloemencorso in Frederiksoord is dit jaar Mythen en Sagen. Zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur rijden de versierde wagens door het dorp. Diezelfde dag is er ook een corso in Elim.