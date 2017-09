Komst nieuwe woningen in Vries stap dichterbij

VRIES - De gemeente Tynaarlo staat positief tegenover het plan om huizen te bouwen op de locatie van de gesloopte ontmoetingskerk in Vries. De kerk werd jaren geleden met de grond gelijk gemaakt en sindsdien ligt het terrein braak.

Er waren in het verleden wel plannen om iets met het gebied te doen, maar door gebrek aan belangstelling ging dat niet door. Kort daarna ging het toenmalig vastgoedbedrijf dat de plannen wilde realiseren failliet. De locatie is onlangs aangekocht door Blue Banner b.v., een vastgoedontwikkelaar uit Amsterdam. Zij hebben een plan ontwikkeld voor de bouw van zes twee-onder-een-kapwoning en vier vrijstaande woningen. Volgens de gemeente sluiten de plannen aan op de visie en de dorpsagenda van Vries. Wel is er een bestemmingswijzing nodig voor deze plannen.De vastgoedontwikkelaar gaat de plannen verder uitwerken en het draagvlak in de omgeving onderzoeken. “Dit wordt gedaan door persoonlijk langs te gaan bij de direct omwonenden. Daarnaast wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd”, aldus de gemeente.