Westerveld stelt noodverordening in voor ontmanteling vliegtuigbom

HAVELTE - De gemeente Westerveld heeft samen met de gemeente Steenwijkerland voor morgen een noodverordening ingesteld voor het ontmantelen van een vliegtuigbom in Havelte.

De gemeentes hebben een cirkel van 300 en 1320 meter om de vindplaats van de bom getrokken. In de binnenste cirkel mag niemand zich woensdagochtend na 08.00 uur bevinden, behalve mensen die toestemming hebben van de marechaussee, politie of brandweer.Iedereen in de tweede cirkel moet het gebied voor 08.30 uur hebben verlaten, tenzij zij aangeven in huis te blijven tot de politie het gebied weer vrijgeeft.De noodverordening is ingesteld vanwege de vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog bij Havelte. Maandag ontdekte schaapsherder Jelle Kootstra de bom ter hoogte van de Van Helomaweg.Volgens Burgemeester Rikus Jager hebben alle inwoners van het gebied rondom de bom vandaag bericht gekregen of zij hun woning moeten verlaten.