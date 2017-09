Opnieuw brandje in Assen

De brand in een oude fietsenhok achter de voormalige Atlas school in Assen was snel onder controle (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In een oud fietsenhok achter de voormalige Atlas school aan de Smetanalaan in Assen, is vanavond brand ontstaan. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand oversloeg.





Verschillende kleine brandjes in Assen

. Zo ging een bankje in vlammen op en in de wijk Peelo ging een speeltoestel op het schoolplein van openbare basisschool De Veldkei in de brand. Over de oorzaak van de brand is niets bekend, maar brandstichting wordt door de politie en brandweer niet uitgesloten. Dit omdat de deur van het fietsenhok was opengebroken en de container met afval, die in het gebouwtje stond, brandde. Op zondag 3 september vonden er in Assen ook al brandjes op verschillende locaties plaats . Zo ging een bankje in vlammen op en in de wijk Peelo ging een speeltoestel op het schoolplein van openbare basisschool De Veldkei in de brand.