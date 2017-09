Krijgen Marcos en Admilson R. toch levenslang?

Advocaat Wim Anker is bang dat Marcos R. alsnog levenslang krijgt (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Komen de Drentse moordbroers Marcos en Admilson R. uit Hoogeveen nog onder een levenslange straf uit? Advocaat Wim Anker van Marcos R. denkt dat het moeilijk wordt.

Levenslange straf zoals we in Nederland kennen, is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van het Mens. Daarom is er nu een voorstel voor een levenslange straf, waarbij na 25 jaar wordt gekeken of een gevangene in aanmerking komt voor gratie of strafvermindering.



"De papieren van Marcos en de verdediging worden er hierdoor niet sterker op", denkt Anker. "Als deze regel er komt, dan kan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden alsnog een levenslange celstraf opleggen. Ik ben daar niet gelukkig mee."



Anker is het sowieso niet eens met het advies van Machielse aan de Hoge Raad. "Bij deze vorm van levenslang zitten de gevangenen eerst 25 jaar vast. Daarna volgt er een moment dat de gevangene gratis kan krijgen. Maar eigenlijk moet het proces van resocialisatie dan pas beginnen."



Ook is de advocaat het niet eens met het voorstel dat de minister een beslissing neemt over gratie. "Een minister is politiek gekleurd. Die wordt politiek op een beslissing aangekeken. En in de praktijk is gebleken dat ministers vrijwel nooit gratie geven. De laatste keer was 31 jaar geleden."



Anker ziet hierin ruimte voor een rechter. "Ik vind dat een rechter hierover hoort te beslissen. Die is onafhankelijk."



Voordat de Hoge Raad een beslissing neemt, mogen advocaten nog op de plannen reageren. En dat gaat Anker doen. Hij verwacht dat eind dit jaar de knoop wordt doorgehakt.