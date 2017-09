TaalHeld 2017: Mijn vrouw zette de eerste stap, ik de tweede

De TaalHelden van 2017 (Foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

HOOGEVEEN - John Meulendijk, Anne Agema en Carolien Slager zijn de Drentse TaalHelden van 2017. Dat werd vanavond bekendgemaakt in de bibliotheek in Hoogeveen.

Geschreven door Jeroen Willems

De Drentse TaalHelden hebben zich volgens de jury het afgelopen jaar op bijzondere wijze ingezet om laaggeletterdheid in hun omgeving tegen te gaan. "Deze mensen maken echt het verschil", zei wethouder Gert Vos van Hoogeveen tijdens de uitreiking.



Drempel

John Meulendijk uit Emmen is vijftig jaar en kreeg een paar jaar geleden een burn-out. Dit kwam mede omdat hij laaggeletterd was. Uiteindelijk kwam dit aan het licht en heeft hij samen met zijn werkgever hulp gezocht. Meulendijk is dit jaar TaalHeld in de categorie cursist. "Mijn vrouw zette de eerste stap en toen heb ik de tweede gezet. Er is toch een soort van drempel en die moest ik over. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb", reageert Meulendijk.



Signaleren

Carolien Slager is TaalHeld in de categorie Bruggenbouwer. Ze is manager bij kraamzorgorganisatie De Kraamvogel in Drenthe. "Wij komen thuis bij jonge gezinnen en kunnen laaggeletterdheid signaleren. We hebben ons personeel daar voor opgeleid en dat proberen we op een steeds hoger niveau te doen."



Deze week is het de week van de alfabetisering. In Drenthe kampt twaalf procent van de mensen met lees- en schrijfproblemen.