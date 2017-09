Vliegtuigbom Havelte ontploft voor eind van de ochtend

HAVELTE - In Havelte is het gebied rond de vindplaats van de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog afgezet. Vanochtend maken specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de 500-ponder onschadelijk.

In het gebied geldt een noodverordening van de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland. Niemand, behalve politie- en brandweermensen en defensiemedewerkers, mag binnen een straal van 1.320 meter rondom de vindplaats komen. "Als we hebben gecontroleerd dat iedereen uit het gebied is, wordt de ontsteking uit de bom gehaald", zegt burgemeester Rikus Jager.De bom werd maandagmiddag gevonden door schaapherder Jelle Kootstra , die met zijn metaaldetector in het gebied liep. Hij ligt op het terrein van defensie aan de Van Helomaweg. Uit onderzoek blijkt dat de veiligheidspin eruit is en de bom dus op scherp staat.Als het ontstekingsmechanisme van de vliegtuigbom is gedemonteerd, wordt de bom uitgegraven en op een veilige plek in de buurt tot ontploffing gebracht. Naar verwachting gebeurt dat voor twaalf uur vanmiddag.RTV Drenthe zendt het tot ontploffing brengen van de bom live uit op internet, via een livestream. Houd de website en de app van RTV Drenthe vanmorgen dus in de gaten.