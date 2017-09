Vliegtuigbom Havelte ontploft voor eind van de ochtend [update]

Defensiemedewerkers in het gebied (foto: Persbureau Meter)

Het gebied is afgezet (foto: Persbureau Meter)

De bom is klaar om tot ontploffing te worden gebracht (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

HAVELTE - De vliegtuigbom die maandag in Havelte werd gevonden, is gedemonteerd. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben vanochtend de slagpin uit de 500-ponder verwijderd, zodat hij niet meer op scherp staat.

RTV Drenthe zendt het tot ontploffing brengen van de bom live uit op internet, via een livestream.