Mannen dollemansrit bij Drouwen verdacht van drugshandel

DROUWEN - De mannen die gisteren zijn opgepakt na een ongeluk op de N34 bij Drouwen worden verdacht van handel in drugs, meldt de politie.

De mannen reden gisteren met hoge snelheid over de autoweg en belandden uiteindelijk in een stuk maïsland.In de auto van de verdachten vond de politie drugs en contant geld. "Over de hoeveelheden kan ik nog niks zeggen, maar alles wijst op de handel in drugs. Het waren in ieder geval geen hoeveelheden voor eigen gebruik", aldus de politiewoordvoerder. De auto is in beslag genomen.Gisteren meldde de politie dat het zou gaan om vier verdachten. Een van hen zou het maïsland in zijn gevlucht en was spoorloos. "De vierde verdachte is niet gevonden. We hebben het hele gebied uitgekamd. Het is nog de vraag of er wel echt een vierde man in de auto zat", vertelt een woordvoerder.De drie andere verdachten zijn een man van 40 jaar uit de gemeente Aa en Hunze, een man van 28 uit Leek en een man van 29 uit de stad Groningen. Zij zitten voorlopig vast en worden verhoord.