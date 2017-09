Man verdacht van bezit hennepkwekerij in Hoogeveen

In de kwekerij stonden 220 planten (foto: Politie Hoogeveen/Facebook)

HOOGEVEEN - In een rijtjeshuis aan De Ruyterstraat in Hoogeveen is een hennepkwekerij met 220 planten ontdekt.

Ook werd de stroom illegaal afgetapt, waardoor er een brandgevaarlijke situatie was. De politie heeft de 54-jarige bewoner als verdachte gehoord. Het Openbaar Ministerie bepaalt of hij strafrechtelijk wordt vervolgd.