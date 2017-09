'Vertrek bestuurder kost Treant 400.000 euro'

Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen is een van de ziekenhuizen die onder Treant valt (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Het vertrek van de ontslagen bestuurder Guus Bruins kost zorginstelling Treant ruim 400.000 euro.

Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z . Vorig jaar zegde de medische staf het vertrouwen op in de raad van bestuur. Niet veel later vertrokken bestuurders Guus Bruins en Marcel Kuin Bruins vocht zijn ontslag aan. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg stelde hem in het gelijk en oordeelde dat zijn naam onterecht door het slijk is gehaald.Treant moet Bruins een jaar lang salaris uitbetalen, wat neerkomt op ongeveer 229.000 euro. Daarnaast moet de zorgorganisatie verschillende vergoedingen betalen, zoals voor de gemaakte juridische kosten. Het totaalbedrag komt daarmee dus op 400.000 euro, berekende RTL Z.Onder Zorggroep Treant vallen de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal en meerdere verzorgingshuizen.