Tientallen kandidaten willen voor de PVV in Drentse gemeenteraden

Nico Uppelschoten van de PVV (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De PVV is in Drenthe begonnen met het coachen en opleiden van tientallen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partij van Geert Wilders verwacht in elk geval in Emmen te gaan deelnemen aan de verkiezingen op 21 maart 2018.

Geschreven door Steven Stegen

Eerder dit jaar plaatste de Drentse PVV een advertentie in een aantal kranten, waarin kandidaten werden opgeroepen om zich te melden. "Daar hebben zo'n vijftig mensen op gereageerd. Dat is een aantal waar we zeker blij mee zijn", aldus de Drentse PVV-voorman Nico Uppelschoten.



Scholingstraject

Volgens Uppelschoten zijn er kennismakingsgesprekken gevoerd en zijn de beoogde raadsleden daarna een scholingstraject ingegaan. Om de week zijn er bijeenkomsten. "Dat traject is ook meteen een selectie", legt Uppelschoten uit. "Als je langere tijd met elkaar optrekt, krijg je een beter beeld en wordt duidelijk of de opvattingen van de kandidaten en de partij voldoende overeen komen."



Welke gemeenten?

Pas uiterlijk 5 februari 2018 moeten de definitieve kandidatenlijsten bekend zijn. Uppelschoten kan nog niet precies aangeven in welke Drentse gemeenten de PVV gaat meedoen aan de verkiezingen. "Voor ons staat voorop dat we voldoende goede mensen moeten hebben. Maar ik ga er vanuit dat we in elk geval in Emmen mee gaan doen, daar hebben we zeker voldoende mensen. Ook Coevorden, Borger-Odoorn, Hoogeveen en Assen lijken voor ons kansrijke gemeenten."