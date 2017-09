Boswachter Pauline Arends

Pauline Arends is een geboren Drent en al meer dan 20 jaar boswachter bij Staatsbosbeheer. "Ik heb mijn interesse voor de natuur al heel vroeg meegekregen van mijn ouders en ging als kind al mee op natuurkampen."

Ze is geboren in Coevorden en woont nu in Hooghalen, aan de rand van het bos. "Het mooiste om naar te kijken vind ik dassen, mieren en vlinders. Het mooie van mijn werk als boswachter is dat het heel afwisselend is. Het is niet alleen in het bos zijn en gegevens verzamelen over planten en dieren, maar ik heb ook veel contact met publiek, bijvoorbeeld bij het geven van lezingen en begeleiden van vrijwilligers."Naast haar werk is Arends het liefst bezig met haar moestuin, kookt ze uit eigen tuin, struint ze graag in de natuur en houdt ze van paardrijden en mennen. "Mijn paard heeft echter zware artrose, dus ik verzorg nu alleen nog maar zijn oude dag."