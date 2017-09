Stelling: Ik kan volgend jaar mijn zorgkosten niet meer betalen

ASSEN - Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar naar 400 euro. Ook de premie gaat omhoog, is de verwachting.

Daar staat tegenover dat de zorgtoeslag flink zal toenemen. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover vandaag in De Telegraaf . De cijfers komen naar buiten op Prinsjesdag als het demissionaire kabinet de begroting voor volgend jaar presenteert.De stijging van het eigen risico komt hoofdzakelijk door de verwachte loonstijging in de zorg. Het eigen risico ligt nu op 385 euro. Vorig jaar steeg het eigen risico niet, maar de jaren daarvoor wel met 10 of 15 euro per jaar.De zorgpremie zou stijgen met ongeveer 6 euro per maand. Dat kan nog veranderen. Het kan nog een euro meer of minder worden. De zorgverzekeraars stellen de premie in het najaar vast. De zorgtoeslag zal daarentegen met zo'n 130 euro groeien.Bent u bang dat u de zorgkosten straks niet meer kunt betalen, of valt dat wel een beetje mee, denkt u?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u bang bent voor Noord-Korea. 45 procent van de stemmers was het met die stelling eens. In totaal stemden 1.814 mensen.