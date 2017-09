Boswachter Albert Broekman

Albert Broekman is geboren in de Veenkoloniën. Hij is boswachter in het gebied Kop van Drenthe. "Ik ben geboren in 2de Exloërmond. Mijn ouders hadden daar een akkerbouwbedrijf.





Ook hield Albert zich bezig met sport en de scouting, waar hij zijn vrouw leerde kennen. "Met haar woon ik nog steeds in Stadskanaal, samen met onze kinderen Damian, Yara, Quente en Siris."



Hoewel Albert als kind al graag buiten kwam, koos hij eerst voor andere banen. ‘Via de detailhandel en de politie kwam ik ruim twaalf jaar geleden bij Staatsbosbeheer terecht. Ik ben hier begonnen binnen het leerlingstelsel en daarna in vaste dienst gekomen. Naast mijn werk heb ik de hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer gedaan."



