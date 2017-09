Boswachter Martijn Harms

Martijn Harms wist al van kleins af aan dat hij in de bossen wilde werken. Hij is boswachter van natuurgebied de Hondsrug: een van de hoogste gedeeltes van Drenthe.

Martijn begon op zijn zestiende al als boswachter. Lijkt vroeg, maar al van jongs af aan wist hij wat het beroep inhield. "Mijn vader werkte ook in het bos en ik wist: dat wil ik ook. Na de lagere bosbouwschool heb ik gekozen voor het leerlingstelsel bij Staatsbosbeheer.""Ik begon in 1997 in Gieten-Borger. Dit gebied is inmiddels samengevoegd met Oxdoorn-Exloo tot de beheereenheid de Hondsrug. In dit gebied ben ik werkzaam als boswachter Publiek."Martijn is geen onbekende van ROEG! Hij is namelijk degene die de letters in de tv-leader zaagt. Eén van zijn hobby’s is namelijk woodcarving: met een kettingzaag beelden uit boomstammen zagen. Ook doet hij in zijn vrije tijd mee aan houthakwedstrijden.Volg Martijn via Twitter