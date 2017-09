Webshop uit Emmen moet dwangsom aan het ministerie betalen

EMMEN - De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft terecht een dwangsom aan het bedrijf Zon Webwinkels uit Emmen opgelegd voor het ontvangen van niet goed gekeurde USB-laders voor e-sigaretten.

Het bedrijf beweerde de laders nooit te hebben ontvangen, laat staan verkocht. In een definitieve uitspraak stelt de Raad van State dat Zon Webwinkels niet heeft bewezen dat ze de USB-laders nooit heeft ontvangen.De Raad dook in het dossier en stelt vast dat het Emmense bedrijf de doos met USB-laders wel degelijk van koeriersbedrijf FedEx heeft ontvangen. Zon Webwinkels beweerde dat ze alleen een doos met gebruiksaanwijzingen heeft ontvangen en dat de doos met ondeugdelijke laders door FedEx was kwijtgeraakt.Uit de administratie van FedEx blijkt dat de USB-laders in Emmen zijn afgeleverd. Bovendien vindt de Raad het raar dat Zon Webwinkels nooit bij FedEx aan de bel heeft getrokken voor het kwijtraken van de de doos met laders.Zon Webwinkels hoeft overigens maar 1.600 euro dwangsom aan het ministerie te betalen. De uit China afkomstige laders bevatten lood en dat is in strijd met de Europese richtlijnen.